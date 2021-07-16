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東奧》今年不用擔心太大聲？ 選手村的床無法「激戰」

2021/07/16 11:53

受到疫情影響，東京奧運官方強調，選手得保持社交距離，嚴禁選手性行為。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕由於疫情緣故，東京奧運官方強調，選手得保持社交距離，嚴禁選手性行為，但前德國女子跳遠選手蒂德克（Susen Tiedtke）卻有點嗤之以鼻地說：「這對我來說，根本就是個笑話，完全不管用。」

現年52歲的蒂德克曾參加過1992年、2000年奧運，她表示，運動員發生性愛關係在選手村其實是習以為常，幾乎每個晚上都在把酒言歡。

「運動員在奧運期間的體能都處在高峰，當比賽結束，他們就會想釋放體內的能量。」蒂德克告訴媒體《Bild》，「派對一場接著一場，加上酒精的催化，選手就會發生性行為。」

蒂德克也說，有時候男歡女愛的聲音太大聲，甚至很難睡著，大家有時都會希望音量能夠盡可能降到最低，「性愛一直很重要的議題，特別是在賽前。」

儘管東奧今年仍照「慣例」發出十多萬個保險套，但防疫手冊已明文禁止選手牽手、擁抱、親吻等親密行為，值得一提的是，東奧因講求環保，選手村內的床架首創以厚紙板製成，所以其實根本無法撐起兩名運動員同時在床上的重量。

受到疫情影響，東京奧運官方強調，選手得保持社交距離，嚴禁選手性行為。（法新社）

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