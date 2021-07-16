MLB》為了看大谷翔平 日本女球迷自曝花費千萬都值得

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平風靡全球，一名住在美國的日本女球迷為了追星，她透露今年到現場看球已經花了300萬日圓，估計整年可能會超過1000萬日圓，但認為這都是值得的。

這名日本女球迷KAORU接受日媒《Full-count》專訪時表示，自己是在6年前移居美國，擔任婚禮顧問，她坦言沒想到大谷翔平會轉戰天使隊，非常開心，並提到每年都會看60場天使隊的比賽。

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KAORU今年為了追星，這個賽季全都到場觀看。去年她特地從洛杉磯的科斯塔梅薩（Costa Mesa）搬到安那翰（Anaheim），離天使主場僅需步行5分鐘的距離。這一切都是為了看大谷翔平。KAORU也被當地球迷、警衛、天使隊部分選手和教練等人視為「紅人」。

大聯盟一年有162場比賽，從西岸到東岸的比賽都有，因此KAORU的交通、住宿花費相當可觀。KAORU表示，「今年已經花了300萬日圓，包含季票還有客場遠征的費用在內。」她粗估自己最終也許可能會花超過1000萬日圓，儘管如此，仍認為大谷翔平值得一看。

此外，KAORU也開始當起YouTuber，至今逾10萬名訂閱者，總播放次數超過4600萬，她也經常穿著大谷翔平的「笑死T恤」露面。

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