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東奧》挺起來！戴資穎19日出發東京 同日中午12點推出LINE貼圖

2021/07/16 12:12

戴資穎官方LINE貼圖7月19日中午12點上架。（自轉星球提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運開幕在即，世界球后戴資穎將在19日隨台灣代表團出發，她也特別選定該日的中午12點推出「相信自己，為台灣加油─小戴首波官方貼圖」，希望藉此帶給所有人信心與力量。

備戰東奧期間適逢疫情，戴資穎希望所有國人都能當台灣隊後盾，為選手加油，也想將這樣的信念精神傳達給大家，因此特別選在前往東奧出發日當天中午12點於LINE原創貼圖平台上架「相信自己，為台灣加油──小戴首波官方貼圖」，小戴表示，期勉自己抱持著相信自己、全力以赴的心態，迎接即將到來的比賽。

對於首度推出官方貼圖，戴資穎抱持著如同在球場上戰戰競競態度，由曾捧紅彎彎、聶永真、宅女小紅等知名創作者的自轉星球文化擔任策劃團隊，長達一年的籌備期間親自參與密切討論，此外，貼圖畫者由擁有66萬粉絲的網路超高人氣插畫家A RAY操刀，將小戴各種經典動作及勵志金句，唯妙唯肖地製作成熱血插畫貼圖。

戴資穎LINE官方貼圖首波共16張，其中不僅有「相信自己」、「全力以赴」、「永不放棄」、「努力再努力」、「謝謝你（們）一直陪著我」⋯⋯等網友耳熟能詳的小戴金句，更將外媒驚嘆「神轉圈」的高難度動作，熱血地畫成「神救援」貼圖，也加入常用的日常問候貼圖。

戴資穎表示，希望藉由這系列貼圖能鼓勵每個人，即便遇到挫折，也能相信自己，堅持到底，也邀請大家在奧運期間一起「相信自己，為台灣選手加油」。小戴在24日中午12點提拍上陣，小組賽首戰將對上沒有交手紀錄的瑞士好手賈奎特。

戴資穎官方LINE貼圖7月19日中午12點上架。（自轉星球提供）

戴資穎官方LINE貼圖7月19日中午12點上架。（自轉星球提供）

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