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日職》明星賽季日媒長篇專訪 吳念庭：有3場比賽改變了我

2021/07/16 12:40

吳念庭。（資料照）　

〔記者龔乃玠／綜合報導〕吳念庭今年球季從二軍出發，一路成長至明星賽選手，吸引日本雜誌「Number」專訪，暢談在二軍下的苦工，並直言去年有3場比賽帶來今年競爭一軍先發的強大企圖心。

西武監督辻發彥在前半段球季結束後，稱讚吳念庭是今年主力缺陣支撐球隊的一大功臣，今年得點圈打擊率高達4成03，高居全洋聯第2，被日媒稱作如同救世主，為球隊勝利做出貢獻。

吳念庭表示，「得點圈打擊率為什麼這麼高？嗯，有跑者感覺會比較果斷，提前再想一遍已放在腦袋的數據，在打席觀察對方投手的動作，如果有下一球可以進攻的感覺，豪不猶豫全力揮棒，應該是因為這樣打出來的，現在我覺得打回得點圈上的跑者是我的工作。」

今年是吳念庭進職業第6年，前年沒在一軍出賽，去年只有52打席，本季卻打出入選明星賽等級的成績。他說，「現在的成績真的超出我的預期，當然我本來就有信心，如果一直出賽能打出一些成績，只是之前獲得出賽機會，自己也沒能把握住，今年有把練習的東西表現出來。」

吳念庭在春訓努力改變打擊，「春訓開始的時候，跟二軍打擊教練高山久、上本達之談過後，心中有所覺悟，『如果不改變很難在一軍有所表現。』先增加自己的揮棒練習量，從中去改變姿勢，在揮棒過程自然找到現在的打擊姿勢，現在也不會有多餘的動作。」

去年西武拚季後賽之際，吳念庭在11月7日開始出賽3場，猛敲5安打貢獻4打點，雖然球隊還是無緣晉級高潮系列賽，卻帶他很大的信心。

吳念庭表示，今年有很強的危機意識，想要在一軍有所表現，但因為去年那3場比賽的經驗，想要為球隊貢獻的想法又更強，「就是因為有那3場比賽，今年又想再拚一次球隊先發。」

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