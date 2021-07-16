東奧》又有前球后退賽！「左手劍」柯珀無緣連三屆出擊

「左手劍」柯珀退出奧運。（圖片取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，距離7月23日開幕，只剩下倒數7天，網壇重量級名將退賽潮卻持續不斷，甫於溫布頓錦標賽重返女單4強的德國前世界球后柯珀（Angelique Kerber）也在個人IG上宣布不打了，導致本屆星光更加黯淡。

「歷經高張力的幾週賽事對抗，身心亟需好好休息放鬆，我必須先調整恢復，才能在今夏後期重返賽場。」柯珀擁有2016年澳網、美網及2018年溫網共三座大滿貫女單冠軍，這位33歲的前世界球后，曾代表德國接連角逐兩屆奧運，「過去幾個月，參加奧運想法一直是我不斷前進並繼續相信自己朝目標打拚的動力。為德國出征2012年倫敦、2016年里約奧運，也是職業生涯最難忘的回憶，這也讓我得失望地接受事實。感謝大家支持，對我來說是非常艱難決定。祝福在東京的所有德國運動員好運，我會想念你（妳）們！」

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除了柯珀，目前網壇退賽大咖名單中，還有瑞士老將費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）、瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）、澳洲基里奧斯（Nick Kyrgios）、加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、英國伊凡斯（Daniel Evans）、美國小威廉絲（Serena Williams ）、羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）、英國孔塔（Johanna Konta）等。

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