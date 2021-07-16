晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》又有前球后退賽！「左手劍」柯珀無緣連三屆出擊

2021/07/16 12:51

「左手劍」柯珀退出奧運。（圖片取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，距離7月23日開幕，只剩下倒數7天，網壇重量級名將退賽潮卻持續不斷，甫於溫布頓錦標賽重返女單4強的德國前世界球后柯珀（Angelique Kerber）也在個人IG上宣布不打了，導致本屆星光更加黯淡。

「歷經高張力的幾週賽事對抗，身心亟需好好休息放鬆，我必須先調整恢復，才能在今夏後期重返賽場。」柯珀擁有2016年澳網、美網及2018年溫網共三座大滿貫女單冠軍，這位33歲的前世界球后，曾代表德國接連角逐兩屆奧運，「過去幾個月，參加奧運想法一直是我不斷前進並繼續相信自己朝目標打拚的動力。為德國出征2012年倫敦、2016年里約奧運，也是職業生涯最難忘的回憶，這也讓我得失望地接受事實。感謝大家支持，對我來說是非常艱難決定。祝福在東京的所有德國運動員好運，我會想念你（妳）們！」

除了柯珀，目前網壇退賽大咖名單中，還有瑞士老將費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）、奧地利提姆（Dominic Thiem）、瑞士瓦林卡（Stan Wawrinka）、澳洲基里奧斯（Nick Kyrgios）、加拿大沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）、英國伊凡斯（Daniel Evans）、美國小威廉絲（Serena Williams ）、羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、加拿大安德里斯庫（Bianca Andreescu）、英國孔塔（Johanna Konta）等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。