PLG》新北國王影片的「那個男人」是他！ 陳世念接下助教任務

陳世念擔任新北國王助教。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+新北國王昨特別在社群媒體發布「預告影片」，引來不少球迷猜測，今正式公告影片的「那個男人」，宣佈首名助理教練，由昔日「黃金世代」成員陳世念擔任，他長達18年的球員生涯也正式劃下句點。

現年37歲的陳世念是台灣籃壇代表性控衛之一，在SBL、中國CBA以及ABL台新夢想家都曾留下過足跡，也有豐富的國際賽經驗，上季他回鍋生涯發跡地SBL台灣啤酒籃球隊進行最後一個賽季，SBL生涯累積1344助攻、季後賽254助攻，皆為聯盟紀錄。今年選擇高掛球鞋，加盟新北國王展開教練生涯。

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陳世念表示，早期自己並沒有往教練發展的想法，但在許多人鼓勵後開始產生興趣，也喜歡教練在部署、破解戰術「鬥智」的過程，加上現在台灣籃球環境大幅提升和新北國王的邀約，讓他決定卸下球員身份，接受這個極具挑戰性的新身份。

「過去球員時期就相當欣賞陳世念，他頂尖的籃球智商一直讓我印象深刻，」新北國王總經理毛加恩說，「雖然世念沒有教練經歷，但我相信他傑出的球場閱讀能力有這方面的潛力，且他豐富的大賽經驗，能帶給球員們很大的幫助，我們非常看好世念未來在教練這條路的發展。」

新北國王第一個賽季確定由擁有NBA體系資歷的萊恩（Ryan Marchand）擔任總教練，毛加恩希望陳世念能夠在萊恩身邊吸取經驗，並協助這位外籍教練加速瞭解各個本土球員。

陳世念擔任新北國王助教。（新北國王提供）

陳世念擔任新北國王助教。（新北國王提供）

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