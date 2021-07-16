NBA》勇士詢問大咖球星傳聞四起 高層大方承認：為何不？

勇士老闆（左）與兒子Kirk Lacob（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尋求重返王朝的勇士，近期尋找大咖球星助陣的傳聞四起，報導滿天飛，不過勇士助理總經理Kirk Lacob在今日Podcast受訪時大方承認這項消息，並反問「我們為什麼不？」

勇士在休賽季時常被媒體爆料正尋找大咖球星助陣，傳出勇士向他隊打聽包括里拉德（Damian Lillard）、畢爾（Bradley Beal）、B.西蒙斯（Ben Simmons）、西亞卡姆（Pascal Siakam）等好手，關於勇士和其他球隊訊問的消息是否正確，Kirk Lacob今日相當坦率的說：「絕對是，毫無疑問，我們為什麼不？否則我們就不會做這項工作了。」

請繼續往下閱讀...

雖然承認勇士的確有和其他球隊接觸，但Kirk Lacob表示報導不盡然準確，他說：「儘管這些報導並不總是真實，看看報導的用詞，有時候是『預期勇士會打電話』或者『我認為勇士會打電話』，然後它變成『勇士打了電話』。不過，是的，事實上我們幾乎總是在打電話，我們打電話談一些大眾不知道的事，例如我們聽到的謠言，有時候是真的，有時候不是。」

有關勇士打聽、詢問球星的消息，Kirk Lacob強調：「我們總是盡職調查，你必須這麼做。你還要做什麼呢？你的工作是什麼？『嘗試』就是我們的工作。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法