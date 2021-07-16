東奧》國巨千金陳少曼征奧不怕苦 熱愛動物把馬術界當「快樂天堂」

馬術好手陳少曼。（圖片取自陳少曼臉書）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕過去3屆和奧運擦身而過的馬術好手陳少曼，為了爭取奧運資格，把工作暫停兩年，最終如願拿下障礙賽門票。回憶這段日子，陳少曼坦言，比賽壓力大或表現不好時，仍有些過不去，但她熱愛戶外運動，也愛動物，所以馬術界對她來說是「快樂天堂」。

陳少曼是繼汪亦岫之後，第2位登上五環殿堂的台灣馬術選手，近期她選擇在馬術運動發展較為蓬勃的歐洲備戰，盼能用最紮實的訓練，在奧運有最好的發揮。

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提到自己的愛駒Benitus，陳少曼說：「他是一隻很有天份，但非常頑皮又有自己個性的公馬，不容易控制。」陳少曼透露，本來想用傳統的騎法征服他，後來發現，其實順著他，用最簡單的方式，效果反而好。

陳少曼和姊姊陳少喬為國巨集團董事長陳泰銘的千金，兩人自幼接觸馬術訓練，同時入選台灣2006年杜哈亞運代表隊，當年陳少曼摘下銀牌，而陳少喬獲得第4。

陳少曼過去也曾參與北京、倫敦及里約奧運的資格賽，最終皆抱憾而歸，但她沒因這3次的失敗就放棄，為了爭取資格，她把工作暫停兩年，「比賽壓力大或表現不好時，難免會跟自己過不去，但我一向喜歡戶外生活，也超愛動物，所以對我來說馬術界是我的快樂天堂。」

陳少曼提到，奧運是每個運動員的夢想，但參賽名額稀少，競爭相當激烈，讓她不得不停下工作在歐洲好好準備，這段期間讓她收穫豐富。對於首度征奧的目標，陳少曼並未設定名次，而是給了自己一句話，「instead of focusing on success, focus on achieving excellence.」期盼能在奧運馬術場上，展現最佳一面。

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