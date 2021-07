東奧》國巨千金陳少曼征奧不怕苦 熱愛動物把馬術界當「快樂天堂」

馬術好手陳少曼。(圖片取自陳少曼臉書)

〔記者粘藐云/越洋採訪報導〕過去3屆和奧運擦身而過的馬術好手陳少曼,為了爭取奧運資格,把工作暫停兩年,最終如願拿下障礙賽門票。回憶這段日子,陳少曼坦言,比賽壓力大或表現不好時,仍有些過不去,但她熱愛戶外運動,也愛動物,所以馬術界對她來說是「快樂天堂」。

陳少曼是繼汪亦岫之後,第2位登上五環殿堂的台灣馬術選手,近期她選擇在馬術運動發展較為蓬勃的歐洲備戰,盼能用最紮實的訓練,在奧運有最好的發揮。

提到自己的愛駒Benitus,陳少曼說:「他是一隻很有天份,但非常頑皮又有自己個性的公馬,不容易控制。」陳少曼透露,本來想用傳統的騎法征服他,後來發現,其實順著他,用最簡單的方式,效果反而好。

陳少曼和姊姊陳少喬為國巨集團董事長陳泰銘的千金,兩人自幼接觸馬術訓練,同時入選台灣2006年杜哈亞運代表隊,當年陳少曼摘下銀牌,而陳少喬獲得第4。

陳少曼過去也曾參與北京、倫敦及里約奧運的資格賽,最終皆抱憾而歸,但她沒因這3次的失敗就放棄,為了爭取資格,她把工作暫停兩年,「比賽壓力大或表現不好時,難免會跟自己過不去,但我一向喜歡戶外生活,也超愛動物,所以對我來說馬術界是我的快樂天堂。」

陳少曼提到,奧運是每個運動員的夢想,但參賽名額稀少,競爭相當激烈,讓她不得不停下工作在歐洲好好準備,這段期間讓她收穫豐富。對於首度征奧的目標,陳少曼並未設定名次,而是給了自己一句話,「instead of focusing on success, focus on achieving excellence.」期盼能在奧運馬術場上,展現最佳一面。

