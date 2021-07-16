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日職》吳念庭扛7棒鎮守二壘！ 明星賽洋聯先發打序出爐

2021/07/16 15:56

西武隊吳念庭將以洋聯第7棒、二壘手身分先發出戰明星賽。 （取自西武FB）

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽今天起分別在西武和樂天球場各進行1場，台灣好手吳念庭和宋家豪都雙雙入選，首戰將在台灣時間下午5點舉行，稍早日媒報導洋聯先發名單，吳念庭被排在先發第7棒、二壘手，樂天隊的宋家豪則有可能會在明自家主場亮相。

吳念庭和宋家豪本季表現出色，獲得監督推薦入選明星賽，這也是睽違7年後再有旅日台灣選手入選。吳念庭打擊率0.272排名全隊第3，擊出7支全壘打，得點圈打擊率更高達0.403，打下全隊最多的42分打點，表現深受肯定；而宋家豪今年成為當家布局投手，出賽37場拿下20場中繼成功，並列全隊第1、洋聯第3，兩人皆是首度獲選明星賽。

洋聯明星隊總教練工藤公康宣布首戰先發名單，配合西武主場首戰，其中有4名先發都是西武球員，除了吳念庭，還有第2棒的森友哉，第6棒山川穗高、第9棒源田壯亮，其餘球員，開路先鋒由軟銀中外野手柳田悠岐，羅德兩位洋砲萊爾德（Brandon Laird）、馬汀（Leonys Martin）打第3、5棒，第4棒是歐力士吉田正尚，8棒則是軟銀老將松田宣浩。

洋聯先發投手是歐力士王牌山本由伸，本季9勝5敗，自責分率1.82，中央聯盟先發投手是讀賣巨人的高橋優貴，戰績9勝3敗，自責分率2.51。

明日第2場明星賽將移師到樂天主場，屆時預計將由樂天王牌「神之子」田中將大先發，台灣投手宋家豪在自家主場登板的可能性也較高。

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