東奧》匡列密切接觸者運動員 賽前6小時檢測陰性可出賽

東京奧運倒數一週開幕。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，幾經波折即將登場前夕，主辦單位針對運動員防疫規範已有更明確標準，就算成為染疫人士匡列的密切接觸者，賽前6小時PCR檢測陰性仍可上場，消息一出引發各界熱議。

距離7月23日東奧開幕，只剩下倒數7天，據日媒《共同社》報導，消息人士指出，賽事期間若各國運動員不慎成為確診人士的密切接觸者，屆時將獲特例處理，即比賽開始前6小時PCR檢測結果為陰性，出賽資格就不受影響；反觀在日本國內，密切接觸者在14天健康觀察期內行動都得受到限制。日本政府和東奧組委會已敲定方針並通知相關單位，奧運相丸川珠代今在記者會表示：「將採取更嚴格防疫措施，在防止感染擴大的同時，讓運動員可以參賽。」

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屆時成為密切接觸者的運動員，將被移至奧運選手村內單人房、單獨用餐，使用專用車輛，並在訓練場、比賽場館區分行動路線；其中柔道等有身體接觸賽事，還得在賽後接受檢測，並先列出可能成為密切接觸者名單。東奧防疫規範中，原先規定密切接觸者運動員，參賽條件為每日接受PCR檢測結果陰性，並由醫療專家評估、國際單項運動總會同意方何參賽，如今才有更進一步說明。

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