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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東京奧運點將錄》靠苦練而非天才 神射手譚雅婷

2021/07/16 15:45

譚雅婷。（資料照，企業射箭聯賽提供）

譚雅婷

生日： 1993 .11. 7 （27歲）

身高： 160公分

體重：53公分

啟蒙時間： 國小5年級

生涯豐功偉業

2016年里約奧運射箭女子團體銅牌

2017年台北世大運女子團體銀牌、個人銀牌

2018年雅加達亞運女子團體銀牌

2019年世錦賽女子團體金牌

2019年世界年終賽女子個人銀牌

譚雅婷以18歲年紀參加倫敦奧運，成為史上最年輕的射箭國手，被譽為「天才少女」，但她卻自封是「地才」，每天靠練習射超過500支箭的努力累積，才造就現在的神準功夫。

2012年敦奧是譚雅婷首度征戰奧運，但表現備受期待的她，與雷千瑩、林佳恩在女團8強不敵俄羅斯止步、最終成績並列第5，個人賽也在16強止步，也讓她一度陷入自我懷疑。

譚雅婷透露，其實上屆里約奧運就有過退休念頭，雖女團奪銅，但期待更高的個人賽卻無緣獎牌，不甘心的她，當下就決定再戰東京奧運。

儘管2018年歷經左手小指掌骨骨折意外，譚雅婷悉心復健、走出低潮，她也在2019年與雷千瑩、彭家楙在荷蘭世錦賽射下女團金牌，取得3度進軍奧運的門票，這次將與敦奧組合雷千瑩、林佳恩再度攜手，期盼再創佳績，為自己的征奧生涯畫下完美句點。（記者吳孟儒）

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