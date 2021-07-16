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東奧》台灣5千公斤香蕉 挺進東京奧運選手村

2021/07/16 16:00

台灣香蕉首度獲選為奧運選手村食材。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕農委會主委陳吉仲今（16）日宣布，台灣香蕉首度獲選為奧運選手村食材，各國選手將在日本品嚐到我國優質美味的香蕉。陳吉仲表示，我國香蕉獲得東京奧運組織委員會認可，取得供應東奧選手村食材資格，經過相關單位的努力與協調，共計有5000公斤的高屏地區優質香蕉獲選納入東奧選手村食材，顯示台灣香蕉獲得高度肯定。

農委會主委陳吉仲（右）致贈香蕉給日本在台交流協會副代表星野光明。（農委會提供）

陳吉仲表示，香蕉對運動員來說，是富含營養且可快速補充能量的食物，這次臺灣香蕉獲選為東京奧運選手村食材，要特別感謝日本主辦單位的肯定，同時也要歸功於農民們的用心栽培與管理，為了替我國奧運選手及團隊加油打氣，因此也特別致贈香蕉給我國選手，之後選手出發到東澳選手村，也同樣能享用到優質的台灣香蕉，我國香蕉外銷到日本的數量從1千多公噸成長到去年有3千多公噸，也期待近日達到在日本出口1萬噸的目標。

陳吉仲也感謝日本捐贈我國疫苗，也提到之前台灣鳳梨無法再出口到中國時，日本力挺我國鳳梨，今年賣到日本鳳梨的總量超過1.7萬公噸，超過過去10年的總和，芒果今年在日本銷量也特別好，他說對日本真的是萬分感謝。

日本台灣交流協會副代表星野光明表示，東奧即將開幕，相信台灣香蕉將帶給選手滿滿活力，也會愛上台灣香蕉，也表示雖然疫情日本人不能來台灣觀光，但在日本透過吃台灣的香蕉、芒果、鳳梨等，也感受到台灣味，也指出日本提供的第3波疫苗昨天已經送達，日本也收到台灣很多感謝，希望疫苗可以提供台灣民眾抗疫更多信心。

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