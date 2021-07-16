東奧》黑武士參上！八村壘期待奧運處女秀為日本出賽

八村壘。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，離7月23日開幕只剩倒數7天，即將擔任開幕式日本地主代表團掌旗官的八村壘，特地在個人IG秀出披上國家隊戰袍帥照，以「黑武士」自許的日非混血名將，直言非常期待五環處女秀，球迷也爭相送上祝福。

「我進NBA兩年了，不論身體對抗或投籃能力都有成長，尤其精神層面磨練更加堅強，很渴望在奧運這樣的世界舞台拚戰。」這是八村壘繼2019年世界盃，再度代表日本國家隊出征，他也深知亞洲球隊要在奧運舞台殺出重圍，勢必困難重重，但「黑武士」勇於接受各種挑戰，「我非常驕傲能代表日本出征奧運，在各地民眾高度關注下，我們會全力爭取第一場勝利。」東道主擁有3名旅外球星，包括NBA八村壘、渡邊雄太，以及澳洲職籃馬場雄大，東奧男籃預賽C組對手有西班牙、斯洛維尼亞、阿根廷，場場都是硬仗。

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現年23歲、身高203公分的八村壘，2019年由巫師以首輪第9順位網羅，榮膺史上首位透過選秀加盟NBA的日籍球星，也是田臥勇太、渡邊雄太後，再度有日籍球員站上全世界最高籃球殿堂。曾入選聯盟年度新秀第二隊的八村壘，本季先發57場，繳出場均13.8分、5.5籃板、1.4助攻，也是首位進入季後賽的日本人。

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