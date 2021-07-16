PLG》吉祥物瑞迪誕生 攻城獅主場看球新元素

吉祥物瑞迪誕生，攻城獅主場看球新元素。（攻城獅提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅球團6月初舉辦「攻城獅吉祥物徵件大賽」，由創作者廖薇綺榮獲首獎，考量吉祥物未來能觸及親子族群，可愛外型必能擄獲大小獅紫軍的心，且創作者於設計提案提供豐富表情包，符合球團針對瑞迪調皮的個性設定，下週邀創作者參與吉祥物設計會議，期許激盪更多火花，成為攻城獅主場一大亮點。

由創作者董勤、董寧設計的作品迅速累積破3500讚與200次分享，正式成為人氣王。（攻城獅提供）

除此之外，由創作者董勤、董寧聯手設計的瑞迪囊括創意獎與人氣獎兩項大獎。其背景故事與在地工程師連結，且運用開創性思維設計吉祥物外型。創作者以紙箱頭盔隱藏瑞迪真實身份，是一位受攻城獅賽事感動後的新竹無名英雄。此設計理念符合部分新竹工程師心聲，也讓所有評審全票通過為創意獎得主，且經過球團發佈前20名作品後，此作品迅速累積破3500讚與200次分享，正式成為人氣王。雖因角色個性設定不符球團，抱憾未能成為正式吉祥物，但其精神讓球團決議破例與創作者共同評估，未來開發周邊商品與結合球場周邊活動的可能性。

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由創作者董勤、董寧聯手設計的版本囊括創意獎與人氣獎兩項大獎。（攻城獅提供）

本屆吉祥物徵選活動上線，除了球團收到爆量的作品投稿外，於PTT台灣籃球板內也引起熱議，特別是由鄉民huyee手繪的作品，幫助球團於投稿過程中引爆話題，因此球團特頒「鄉民人氣獎」作為表揚。攻城獅總經理高景炎認為：「上週踏進體育館後，看見整排廊道上貼滿用心的作品，全體團隊都非常感動。透過這次活動，我們看到獅紫軍們對於球團事務的積極參與，這是一種團結的體現，非常感謝所有作者的用心設計，每一個作品都帶給團隊無比的想像與啟發！」

攻城獅球團決定特頒「鄉民人氣獎」給予鄉民huyee作為表揚。（攻城獅提供）

本屆吉祥物徵選連中華職棒統一7-ELEVEn獅隊吉祥物萊恩也參與，可見熱度破表，評選標準除需融合攻城獅球隊特色、原始個性設定，外型創意設計及商品開發可行性也是球團評分的重點項目。另外，球團也頒發電子感謝狀給予所有符合資格的創作者，可於第二季攻城獅主場開幕戰前，至現場出示此感謝狀，即可享「備戰日練球觀賞資格乙次」。

統一7-ELEVEn獅隊吉祥物萊恩也投稿參加攻城獅吉祥物徵件大賽。（攻城獅提供）

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