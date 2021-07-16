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東奧》火箭25歲長人有望披美夢戰袍？ 波總點出選才關鍵

2021/07/16 16:55

火箭25歲長人伍德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運開幕倒數7天，美國男籃今傳出壞消息，得分主力畢爾（Bradley Beal）因觸發健康安全協議確定退出，該找誰填補他的空缺，據報導，本季打出生涯年的火箭25歲長人伍德（Christian Wood）是考慮人選之一。

畢爾昨觸發健康安全協議、今確定無緣參戰東京奧運，不料美國隊陣中另一位球員葛蘭特（Jerami Grant）也觸發健康安全協議，但他病毒檢測中呈現陰性，目前尚未傳出退賽，因此當務之急就是補上畢爾的空缺。

根據《休士頓紀事報》記者Jonathan Feigen報導，在火箭主打大前鋒、中鋒位置的伍德是人選之一，這位25歲長人本季打出生涯年，出賽41場，場均21.0分、9.6籃板、1.2阻攻。

Jonathan Feigen爆料指出，美國隊內部在商討，畢爾退出後，要在D.格林（Draymond Green）、艾德巴約（Bam Adebayo）、洛夫（Kevin Love）之外增添另一名長人，因此這就是將伍德納入考量的因素之一。

根據《ESPN》報導，美國隊主帥「波總」帕波維奇（ Gregg Popovich）也提到選才關鍵，「其中一個考慮因素是球員的體能狀態，休賽季許多球員都在度假，或是已經休息一陣子沒碰籃球，我們希望能在今天之前找到人選，但必須確保該名球員身體狀況良好，因為我們只剩下幾次練習，一旦抵達日本就沒時間了，所以需要某個我們認為可以立即上手的人。」

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