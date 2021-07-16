日職明星賽Live》吳念庭首入選扛先發第7棒 央聯0：0洋聯

第二局

2局下，歐力士吉田正尚一上來就敲出中間方向安打，羅德洋砲馬汀選到四壞球保送，洋聯明星隊無人出局攻占一、二壘。

2局上，岡本和真敲出右外野飛球遭接殺，維西耶多二壘滾地球出局，馬泰也是飛球出局，山本由伸再演出三上三下。



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第一局

1局下，央聯先發高橋優貴先讓軟銀柳田悠岐敲出飛球遭接殺，西武先發捕手森友哉則是三壘滾地球出局，最後漂亮K掉羅德洋砲萊爾德，同樣送出三上三下。

1局上，洋聯先發山本由伸一上來就先讓巨人強打坂本勇人敲出滾地球出局，接下來再讓阪神怪物新人佐藤輝明揮空吞K，最後讓廣島鈴木誠也敲出三壘滾地球出局，漂亮送出三上三下。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽今天起分別在西武和樂天球場各進行1場，台灣好手吳念庭和宋家豪都雙雙入選，首戰將在台灣時間下午5點舉行，稍早日媒報導洋聯先發名單，吳念庭被排在先發第7棒、二壘手，樂天隊的宋家豪則有可能會在明自家主場亮相。

吳念庭和宋家豪本季表現出色，獲得監督推薦入選明星賽，這也是睽違7年後再有旅日台灣選手入選。吳念庭打擊率0.272排名全隊第3，擊出7支全壘打，得點圈打擊率更高達0.403，打下全隊最多的42分打點。

日職明星賽先發打序

央聯明星隊

１. SS 坂本勇人 巨人

２. LF 佐藤輝明 阪神

３. RF 鈴木誠也 廣島

４. 3B 岡本和真 巨人

５. DH 維西耶多（Dayan Viciedo） 中日

６. 1B 馬泰（Jefry Marte） 阪神

７. 2B 菊池涼介 廣島

８. Ｃ 梅野隆太郎 阪神

９. CF 近本光司 阪神

先發投手：高橋優貴 巨人

洋聯明星隊

１. CF 柳田悠岐 軟銀

２. Ｃ 森友哉 西武

３. DH 萊爾德（Brandon Laird） 羅德

４. LF 吉田正尚 歐力士

５. RF 馬汀（Leonys Martin） 羅德

６. 1B 山川穗高 西武

７. 2B 吳念庭 西武

８. 3B 松田宣浩 軟銀

９. SS 源田壯亮 西武

先發投手：山本由伸 歐力士

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