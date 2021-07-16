東京奧運點將錄》自律的射箭國手 雷千瑩要突破自我

雷千瑩。（資料照，記者陳志曲攝）

雷千瑩

生日： 1990 .4. 17 （31歲）

身高： 165公分

體重：64公分

啟蒙時間： 國小3年級

生涯豐功偉業

2016年里約奧運射箭女子團體銅牌

2017年台北世大運女子團體銀牌

2018年雅加達亞運女子團體銀牌

2019年世錦賽女子團體金牌、女子個人金牌

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雷千瑩自2010年廣州亞運起，多次入選國家代表隊，並自2012年倫敦奧運開始，連3屆奧運都不缺席，國際賽經驗相當豐富，也是我國數一數二的頂尖女箭客。

現在愛箭成痴的雷千瑩，其實曾在高中因貪玩被要求退隊，但她下定決心，也讓內心的目標更明確，自律地完成每一次訓練，朝國際賽的頂尖舞台邁進。

如今，成為國家隊常客的雷千瑩，近年也不斷突破，包括2018年雅加達亞運女子團體銀牌，個人賽排名第4，2019年荷蘭世錦賽更在個人賽擊敗世界紀錄保持人、拿下隊史首金，助台灣隊東奧運取得3席女子滿額門票。

回顧過往的3次奧運，雷千瑩在倫敦奧運還有首次參戰的生澀感，到里約奧運在眾人期待目光下摘下女團銅牌，經過多年淬鍊，這次她用更成熟的技術及沉穩態度應戰，希望能突破自我，為台灣射箭再次創造歷史。（記者吳孟儒）

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