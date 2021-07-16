東奧》台中教練張筑涵 成台史上首位前進奧運輕艇手

張筑涵是台史上首位前進奧運輕艇手拚為國爭光。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕東京奧運23日開幕，台中市共有7名好手登上東奧殿堂，其中台中輕艇教練張筑涵，是台灣首史上首位前進奧運的輕艇選手，將與包括田徑明星陳傑、自由車馮俊凱等人，在運動員最高拚鬥殿堂跟來自世界好手較勁，台中市政府幫加油盼為國爭光。

台中市運動局長李昱叡指出，台中優秀輕艇選手張筑涵實力驚人，長年稱霸全國賽事冠軍，在歷屆全國運動會已累積7面金牌，並曾在亞洲運動會中獲得1銀、1銅，今年更成為台灣史上第一位出賽奧運輕艇運動項目選手。

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李昱叡指出，張筑涵也是台中輕艇專任教練，她自小學六年級起接觸輕艇運動，在國際賽中表現亮眼，曾獲2014年仁川亞洲運動會靜艇曲道標竿銀牌、2018年雅加達亞洲運動會輕艇女子K1級曲道標竿銅牌，並在2019年世界輕艇激流錦標賽暨世界區奧運資格賽中拿下奧運入門票，代表我國首次進軍奧運，挑戰「輕艇激流女子K艇」項目，為台灣爭光。

此外，台中另有自由車選手馮俊凱挑戰奧運男子公路賽、游泳名將王星皓挑戰男子200公尺混合式及

謝昀庭挑戰舉種男子109+斤量級、柔道楊勇緯挑戰男子60公斤級、林真豪挑戰柔道女子48公斤级及田徑好手陳傑挑戰男子400公尺跨欄等。

李昱叡除恭賀7名台中之光代表國家出征奧運外，更盼選手在比賽中再創佳績，為國爭光，也請民眾一起幫選手加油。

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