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中職Live》中信兄弟迎復賽首秀 德保拉對決飛利士

2021/07/16 19:10

第二局

2上，詹子賢遭三振，許基宏敲右外野二壘安打，林智勝選保送，陳文杰遭三振，岳東華保送上壘，高宇杰游擊滾地球出局，兄弟滿壘殘壘沒有得分。

第一局

1下，林靖凱中外野飛球出局，陳傑憲三壘滾地球遭刺殺，李丞齡吞K。

1上，王威晨遭三振，江坤宇三壘滾地球遭刺殺，陳子豪二壘滾地球遭刺殺，3出局。

〔體育中心／綜合報導〕昨日天公不作美，兄弟復賽首秀泡湯，今日持續在台南踢館統一獅，上演「洋投大戰」，由德保拉對決飛利士。

德保拉本季成績7勝1敗、防禦率1.44，今年對戰統一獅尚未吞敗，但在台南球場防禦率是偏高的6.75；飛利士目前僅出賽1場、防禦率2.57，勝投還沒開張，今晚是他首度對戰中信兄弟。

中信兄弟先發打線：

1.王威晨 3B
2.江坤宇 SS
3.陳子豪 RF
4.詹子賢 LF
5.許基宏 1B
6.林智勝 DH
7.陳文杰 CF
8.岳東華 2B
9.高宇杰 C

先發投手：德保拉

統一獅先發打線：

1.林靖凱 2B
2.陳傑憲 CF
3.李丞齡 DH
4.林安可 RF
5.蘇智傑 LF
6.林岱安 C
7.陳鏞基 1B
8.郭阜林 3B
9.林祖傑 SS

先發投手：飛利士

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