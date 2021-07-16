日職》大秀帥氣「黃金釘鞋」 吳念庭談明星賽初體驗（影音）

吳念庭。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職明星賽今起分別在西武和樂天球場各進行1場，台灣好手吳念庭和宋家豪都雙雙入選，明星賽首戰吳念庭先發二壘手排第7棒，兩打數無安打，雖然沒能再生涯首次日職明星賽敲出安打，不過吳念庭受訪時表示能跟那麼多球星一起先發還是相當開心。

吳念庭首打席就在得點圈有跑者機會時登場，敲一壘滾地球出局，但將隊友山川穗高推進上三壘，不過留下殘壘，吳念庭第二打席4局下兩局後，對養樂多投手清水昇，面對第1球148公里速球就積極出棒，但再度敲出一壘滾地球遭刺殺出局，6局攻守交換時移防三壘，7局被換代打下場。

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賽後受訪時談到第一次日職明星賽體驗，吳念庭表示最特別的，就是會看到板凳席上除了西武獅之外，其他洋聯球隊的球員們也會一起為你歡呼，此外他也秀出自己特別為今天比賽準備的黃金釘鞋，大呼真的很帥氣。

而吳念庭也用中文對著台灣球迷喊話：「第一次參加明星賽，非常開心，還能站上先發的舞台，雖然沒有安打出現，可是能跟那麼厲害的選手一起出場，還是很開心！」最後他也表示，如果明天還有出賽機會，自己也會上場全力以赴，期待接下來能有好的結果。

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