東京奧運點將錄》連兩屆征奧 高球一哥潘政琮扛起台灣榮耀

潘政琮連兩屆奧運出賽。（資料照，法新社）

潘政琮

生日：1991.11.12（29歲）

身高：168公分

體重：68公斤

啟蒙時間：5歲

生涯豐功偉業：

2006年 杜哈亞運 男子個人 銀牌

2006年 杜哈亞運 男子團體 銅牌

2014年 仁川亞運 男子個人 金牌

2014年 仁川亞運 男子團體 金牌

2019年 PGA 傳承盃錦標賽 冠軍

台灣高爾夫一哥潘政琮今年第二度登上奧運舞台，國際賽經驗豐富的他，曾在2014年仁川亞運為台灣帶回兩面金牌，上屆里約奧運則獲得並列第30名。今年小潘將和另外兩名台將徐薇淩、李旻攜手勇闖東奧，盼再次擦亮台灣高爾夫王國的招牌。

潘政琮踏上高球路的最大推手正是父親潘榮和，母親康月美則是高球場的桿弟，當時美國巨星老虎伍茲正在崛起，讓父親更堅信，兒子有天能在高球場上出人頭地。不過，小潘的家境並不寬裕，逐夢的路遠比想像中艱辛，「小時候請不起教練也買不起球桿，是爸爸去請教他人後再回來教我們，一切很土法煉鋼。」

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即便辛苦，潘政琮從未放棄自己的高球夢，旅外多年後，終於在2019年奪下PGA傳承盃錦標賽冠軍，也是暌違32年後台灣球員再度於美巡賽封王。近年來，小潘在美巡賽成績穩定，也不忘積極栽培後進，親自照顧赴美參賽的台灣小將。

今年東京奧運剛好在PGA巡迴賽球季期間，潘政琮仍義不容辭再次披上台灣戰袍出征，「我從小到大都是國家隊。」他也希望能在東奧盡情發揮，為國家爭取榮耀。（記者粘藐云）

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