東奧》IOC主席訪廣島原爆地 民眾抗議籲停辦奧運

國際奧會主席巴赫今訪問日本原爆地廣島。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，幾經波折即將登場，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今訪問日本原爆地廣島，傳達奧運和平理念，場外卻有民眾示威抗議，訴求包括「巴赫離開」、「別利用廣島」、「停辦東奧」等。

國際奧會主席巴赫今訪問日本原爆地廣島，傳達奧運和平理念，場外卻有民眾示威抗議。（法新社）

距離7月23日東奧開幕，只剩下倒數7天，據《日刊體育》、《Sponichi Annex》等日媒報導，適逢聯合國通過「奧林匹克停戰決議」起始日，巴赫特地抵達廣島市和平紀念公園，在慰靈碑獻花、默禱1分鐘；IOC副主席柯茲（John Coates ）則在同日訪問另個原爆地長崎市。

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只是當巴赫參訪時，有一些日本民間組織聚集在原爆圓頂館前，手舉標語並高喊口號，批評IOC主席從正實施緊急事態宣言的東京都前往廣島，形同「強行訪問」，相當無禮而且充滿政治動機。

東奧組委會主席橋本聖子則出面緩頰，解釋奧運基本原則就是和平，由於日本曾遭受原子彈轟炸，希望能從廣島、長崎向國內外傳達和平訴求。

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