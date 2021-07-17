晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》台灣奪11面獎牌升34名！ 外媒預測兩項摘金無戴資穎

2021/07/17 07:52

郭婞淳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕距離東京奧運，只剩下6天，運動網站「BEST sports」發布最新獎牌預測排行榜，台灣被好看奪下2金5銀4銅、總獎牌榜第34名的佳績，並點出舉重女神郭婞淳和空手道女將文姿云有望為國摘金。

上屆2016年里約奧運，台灣共拿下1金2銅，總獎牌榜位列第50名。根據「BEST sports」報告指出，今年台灣可望在東京奧運摘下2金5銀4銅，比上一屆還要多拿8枚獎牌，總獎牌榜有望衝上第34名，最有機會奪下金牌的是舉重女子59公斤級的郭婞淳，以及空手道女子55公斤級的文姿云。

外媒預測女子射箭代表隊有望奪下2面銀牌，拳擊女子69公斤的陳念琴有機會摘下銀牌，「鞍馬王子」李智凱被看好坐銀望金，詹家姊妹花詹詠然和詹皓晴也在網球女雙鎖定銀牌。

銅牌的部分，57公斤量級的林郁婷被看好有機會，跆拳道男子68公斤級的黃鈺仁，以及男子80公斤級的劉威廷，由鄭怡靜、林昀儒所組成的桌球混雙組合是有相當大機會奪下獎牌。

除了上述選手之外，台灣奪牌潛力名單還有人氣最旺的羽球球后戴資穎、體操唐嘉鴻、射擊楊昆弼、吳佳穎和田家榛、柔道連珍羚和楊勇緯，以及射箭男子代表隊等，都有機會在東奧舞台爭光。

文姿云。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。