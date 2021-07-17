東奧》台灣奪11面獎牌升34名！ 外媒預測兩項摘金無戴資穎

郭婞淳。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕距離東京奧運，只剩下6天，運動網站「BEST sports」發布最新獎牌預測排行榜，台灣被好看奪下2金5銀4銅、總獎牌榜第34名的佳績，並點出舉重女神郭婞淳和空手道女將文姿云有望為國摘金。

上屆2016年里約奧運，台灣共拿下1金2銅，總獎牌榜位列第50名。根據「BEST sports」報告指出，今年台灣可望在東京奧運摘下2金5銀4銅，比上一屆還要多拿8枚獎牌，總獎牌榜有望衝上第34名，最有機會奪下金牌的是舉重女子59公斤級的郭婞淳，以及空手道女子55公斤級的文姿云。

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外媒預測女子射箭代表隊有望奪下2面銀牌，拳擊女子69公斤的陳念琴有機會摘下銀牌，「鞍馬王子」李智凱被看好坐銀望金，詹家姊妹花詹詠然和詹皓晴也在網球女雙鎖定銀牌。

銅牌的部分，57公斤量級的林郁婷被看好有機會，跆拳道男子68公斤級的黃鈺仁，以及男子80公斤級的劉威廷，由鄭怡靜、林昀儒所組成的桌球混雙組合是有相當大機會奪下獎牌。

除了上述選手之外，台灣奪牌潛力名單還有人氣最旺的羽球球后戴資穎、體操唐嘉鴻、射擊楊昆弼、吳佳穎和田家榛、柔道連珍羚和楊勇緯，以及射箭男子代表隊等，都有機會在東奧舞台爭光。

文姿云。（資料照，記者林正堃攝）

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