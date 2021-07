MLB》曾試圖輕生失去右眼 巨人球員轉任心理輔導員

羅賓森。(取自河貓隊推特)

〔體育中心/綜合報導〕效力於巨人3A沙加緬度河貓隊的29歲外野手羅賓森(Drew Robinson)今日宣布將在6場比賽結束退役,羅賓森表示,他會繼續留在巨人,轉職成為一位心理輔導員。

曾經飽受憂鬱症所苦,羅賓森去年因試圖輕生而失去右眼,他舉槍對著自己的太陽穴,扣下板機,卻奇蹟般地活了下來,20個小時過後他設法撥打911,被送往拉斯維加斯的一家醫院,最後他雖然失去了右眼,卻保住了生命。

羅賓森在推特上寫道:「這是每個球員的職業生涯中一定會遇到的是,而且沒人可以為你預備那天的到來,因為每位球員的情況都不相同,包括我自己也是,我在此宣布,我將在沙加緬度地系列賽結束後退役。過去這一年,我一職在提倡自愛以及自我關照,巨人隊為我提供了成為心理健康倡導員的機會,我很高興能繼續為拯救我生命的棒球效力。」

羅賓森於2020年加入巨人春訓,但由於疫情,小聯盟整個賽季都停擺了。儘管沒有了出場機會,去年9月的世界預防自殺日,他為球員們發表談話,在巨人隊上有一定的聲望。

今年春天,羅賓森進入了小聯盟3A沙加緬度河貓隊的開幕賽名單,並在5月11日敲出了他本季首轟。

