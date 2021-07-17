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MLB》曾試圖輕生失去右眼 巨人球員轉任心理輔導員

2021/07/17 09:49

羅賓森。（取自河貓隊推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力於巨人3A沙加緬度河貓隊的29歲外野手羅賓森（Drew Robinson）今日宣布將在6場比賽結束退役，羅賓森表示，他會繼續留在巨人，轉職成為一位心理輔導員。

曾經飽受憂鬱症所苦，羅賓森去年因試圖輕生而失去右眼，他舉槍對著自己的太陽穴，扣下板機，卻奇蹟般地活了下來，20個小時過後他設法撥打911，被送往拉斯維加斯的一家醫院，最後他雖然失去了右眼，卻保住了生命。

羅賓森在推特上寫道：「這是每個球員的職業生涯中一定會遇到的是，而且沒人可以為你預備那天的到來，因為每位球員的情況都不相同，包括我自己也是，我在此宣布，我將在沙加緬度地系列賽結束後退役。過去這一年，我一職在提倡自愛以及自我關照，巨人隊為我提供了成為心理健康倡導員的機會，我很高興能繼續為拯救我生命的棒球效力。」

羅賓森於2020年加入巨人春訓，但由於疫情，小聯盟整個賽季都停擺了。儘管沒有了出場機會，去年9月的世界預防自殺日，他為球員們發表談話，在巨人隊上有一定的聲望。

今年春天，羅賓森進入了小聯盟3A沙加緬度河貓隊的開幕賽名單，並在5月11日敲出了他本季首轟。

巨人主帥凱普勒（Gabe Kapler）以及河貓隊官方也為他送上祝福。

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