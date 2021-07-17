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MLB》「2位日本人是救世主」 大谷翔平海外比賽有望返日二刀流

2021/07/17 09:44

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方計畫在2023年於日本舉辦比賽，讓大谷翔平展現投打二刀流身手給家鄉球迷看。對此，大聯盟宣傳部副主席布蘭德爾（John Blundell）接受日媒專訪時表示，無論如何都想實現，並認為大谷翔平和野茂英雄是大聯盟的救世主。

大谷翔平半季敲出33轟，寫下生涯單季新高，另有70打點、12盜壘，打擊率為2成79；在投手部分，先發13場，取得4勝1敗、87K和防禦率3.49，他憑藉著投打兩端的出色表現，成為美聯年度MVP的大熱門，布蘭德爾稱讚大谷翔平是繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，最令棒球界驚豔的大人物。

去年的大聯盟明星賽因疫情取消，而今年重新在洛磯主場舉辦，大谷翔平破天荒以投手與野手身份入選明星賽成為史上第一人，更同時擔任先發投手和開路先鋒，也是首位以二刀流身分奪下勝投的球員，明星賽收視人口創下新高。

布蘭德爾認為大谷翔平是拯救大聯盟人氣的救世主，而另一名是傳奇名投野茂英雄，他曾在1994年大罷工事件後靠著「龍捲風式投法」席捲大聯盟，這兩位日本人的出現幫助大聯盟找回力量，實在是令人嘖嘖稱奇。

大聯盟官方計畫在2023年於日本舉辦「凱旋賽」，大谷翔平將隨天使隊在日本當地進行比賽 ，布蘭德爾坦言，無論如何都想實現這件事情，日本是進行海外比賽的最佳選擇之一，很希望能看到大谷翔平在他的家鄉上演投打二刀流的戲碼。

野茂英雄。（資料照，法新社）

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