MLB》球迷為接全壘打球出糗跌落看台 歐森暖心送上驚喜

歐森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日前全壘打大賽,運動家打者歐森(Matt Olson)雖然無緣奪得獎盃,卻讓大家目睹屬於某位球迷的精采時刻。為了要接歐森的全壘打球,這位名叫Bennett Lloyd的球迷從看台上滾了下來。

為了回饋Lloyd為此做犧牲,歐森決定給他一份禮物。歐森在推特上尋人,最後終於找到這位球迷,他寫道:「謝謝各位的幫忙,我找到他了!我將會送他一顆球,還有我的一支球棒。」

Thank you guys, got him! @Bennett_Lloyd_ I’m teaming up with @Fanatics to get you a ball after all, and we’re sending one of my bats as well! https://t.co/K7ZwJuq4BA