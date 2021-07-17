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MLB》球迷為接全壘打球出糗跌落看台 歐森暖心送上驚喜

2021/07/17 10:26

歐森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前全壘打大賽，運動家打者歐森（Matt Olson）雖然無緣奪得獎盃，卻讓大家目睹屬於某位球迷的精采時刻。為了要接歐森的全壘打球，這位名叫Bennett Lloyd的球迷從看台上滾了下來。

為了回饋Lloyd為此做犧牲，歐森決定給他一份禮物。歐森在推特上尋人，最後終於找到這位球迷，他寫道：「謝謝各位的幫忙，我找到他了！我將會送他一顆球，還有我的一支球棒。」

Lloyd也非常喜歡這份禮物，他回應：「你絕對是最棒的！這對我來說意義重大，無論在場上或場下，你都為棒球做出了貢獻，我再怎麼感謝你都不夠！」Lloyd表示，他當下真的很想要那顆球，結果卻用不好的方式得到。

歐森在今年全壘打大賽首輪雖有23轟，最後還是輸給了金鶯重砲手曼西尼（Trey Mancini），但歐森的表現仍然讓許多球迷雀躍不已。

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