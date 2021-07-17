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MLB》創61年紀錄！ 教士明星二壘手下半季首戰締完全打擊（影音）

2021/07/17 11:15

〔體育中心／綜合報導〕本季首度入選明星賽的教士二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth），今天對戰國民締造生涯首次完全打擊，成為隊史第3人，同時也是第3位在明星賽後第一場比賽就達成這項壯舉的球員。

柯朗沃斯今天擔任先發第3棒二壘手，首局首打席敲出游擊平飛球出局，隨後打擊大爆發，2局上在滿壘時擊出帶有2分打點的左外野二壘安打，第3局再擊出中外野三壘安打進帳1分打點，打擊手感火燙的柯朗沃斯5局上敲出中外野陽春砲，距離完全打擊只差1支一壘安打。

柯朗沃斯第6局擊出內野安打，順利達成生涯首場完全打擊，也是自國民明星游擊手透納（Trea Turner）後的第2人，並成為隊史自坎普（Matt Kemp）、邁爾斯（Wil Myers）之後第3位完成這項壯舉的球員，也是第3位在明星賽後首場比賽締造完全打擊的打者，前兩位分別是1937年的洋基傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio）和1960年的金鶯名人堂球星羅賓森（Brooks Robinson）。

柯朗沃斯此役5打數4安打，另外灌進4分打點，教士全場狂掃22支安打，包括5發全壘打，其中2發是邁爾斯所貢獻，單場3安猛打賞，灌進7分打點，教士單場得分寫下本季新高，終場以24：8大聖國民。

教士明星二壘手柯朗沃斯今天達成生涯首場完全打擊。（美聯社）

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