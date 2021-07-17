NBA》確定了！聯盟與球員工會達成共識 新賽季延續附加賽制度

NBA主席席爾瓦。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》報導，NBA2021-22年賽季將繼續維持附加賽制度，NBA以及球員工會已經達成共識，理事會將於8月開會批准。

本季附加賽的規則如下，由第7名與第8名的球隊率進行一場比賽確定誰將獲得第7種子，第9名、第10名再打一場附加賽，勝隊將與7、8名的敗隊對決，勝出的隊伍就能獲得第8種子的資格。

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這項規則讓越來越多排名較後的隊伍努力嘗試爭奪季後賽的名額，而已經確定打入季後賽的球隊相較於以往，隊上的明星球員沒有休息的餘地，因為如果不小心掉到第7種子，就必須進入附加賽。

今年的附加賽不僅帶來不錯的收視率，也獲得不錯的評價，《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）更指出，附加賽有望為未來媒體版權的買賣帶來收入。

對於其他賽制的可能性，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）表示：「我們有討論過季中錦標賽，我認為除了冠軍之外，還有其他可以為之奮鬥的東西，並不是說終極目標不再是贏得冠軍，而是在整個賽季都可以做點什麼。這是我們正在研究的事情，但不會從下個賽季就開始，我們還在與球員協會和球團討論。」

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