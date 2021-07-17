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MiLB》手感燙連4場敲安！ 張育成單場雙安還跑回致勝分

2021/07/17 12:25

張育成。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人3A的台灣好手張育成，今天面對雙城3A單場敲出雙安，連4場有安打，還跑回致勝分，印地安人3A終場以5：3贏球，中止近期的4連敗。

張育成延續近日火燙手感，此役擔任第一棒先發二壘手，首局首打席雖然敲出三壘滾地球出局，但4局上從雙城先發投手Josh Winder手中敲出中外野落地安打，連4場敲安，可惜下一棒N.瓊斯（Nolan Jones）遭到三振，張育成盜二壘時遭阻殺出局，形成雙殺守備。

拉凡威（Ryan Lavarnway）和Connor Marabell5局上雙雙開轟，助隊追到3：3平手，張育成該局選到四壞球保送，8局上最後打席再擊出中外野平飛安打，更靠著O.米勒（Owen Miller）的高飛犧牲打跑回球隊的超前分，W.拉莫斯（Wilson Ramos）敲安打回保險分，印地安人3A終場就以5：3擊敗雙城3A，6連戰前4場終於贏下1場。

張育成此役3打數敲出2支安打，另有1次保送，打擊率升至3成43。除了張育成之外，鄭宗哲今天也有在新人聯盟出賽，4打數敲出2支安打，包辦4分打點，賽後打擊率升至2成14。

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