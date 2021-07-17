MLB》慘！洋基本季對世仇一勝難求 7連敗寫冠軍年後最差紀錄

洋基本季對紅襪苦吞7連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與紅襪昨天的比賽因疫情延賽，今天正式交手，條紋軍打線受到紅襪左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）壓制，以0：4遭到完封，本季對紅襪一勝難求。

洋基今在賽前將維特（Luke Voit）放進傷兵名單，「法官」賈吉（Aaron Judge）也因快篩呈陽性無法出賽，打線多名主力缺陣陷入苦戰；紅襪先發羅德里奎茲主投5.2局僅被敲2支安打無失分，投出2次保送，飆出8次三振，田澤純一在6局接替登板也力保未失，兩人與菜鳥霍克（Tanner Houck）合力賞洋基完封。

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紅襪在2局展開攻勢，包括阿若尤（Christian Arroyo）的兩分砲在內一舉攻下3分， 8局指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez）扛出本季第19轟，以陽春砲助隊終場以4：0拿下勝利。

洋基本季只要在比賽落後達4分，戰績是慘澹的0勝25負，此外今年面對紅襪0勝7敗，是隊史第三次在單季前7次與世仇對決都落敗，1912年他們吞下14連敗，2009年則輸了前8場，今年可以說是寫下冠軍年後的最慘紀錄。

羅德里奎茲繳出5.2局無失分好投。（法新社）

馬丁尼茲開轟。（美聯社）

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