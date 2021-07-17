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東京奧運點將錄》布農族舉重女將 江念欣

2021/07/17 11:46

江念欣。（資料照，特派記者王元鴻攝）

江念欣

生日:1997.4.29（24歲）

身高:150公分

體重:55公斤

啟蒙時間:13歲

生涯豐功偉業：

2014年青年奧運女子58公斤級 金牌

2016年亞洲青年錦標賽女子58公斤級 金牌

2017年世大運女子63公斤 銅牌

2017年亞錦賽女子63公斤級 銅牌

布農族舉重女將江念欣是許淑淨的同門師妹，2014年青年奧運58公斤級奪金，2017年亞錦賽63公斤級和世大運63公斤級收穫銅牌，2018年雅加達亞運原有奪牌機會，但賽前因車禍被迫棄賽，加上肩膀、腰部都出現傷勢，成績下滑，曾一度陷入大低潮，經過一段時間調適才逐漸找回信心。

這次東奧江念欣降量級參加女子55公斤級，體重控制成了當前最重要的課題，在確定進軍奧運當下，江念欣就開始執行減重計畫，第一週已經先減去2公斤，而目前還有2公斤需要努力，對於愛吃火鍋、燒烤的她來說，是非常艱鉅的挑戰，她笑說：「只能管好自己的嘴巴，多運動、少吃一點，請國訓中心營養師協助飲食控制，在減重與肌力之間維持平衡。」

江念欣透露，確定拿到奧運門票時，自己心情很平靜，反倒是學姐許淑淨比她還開心，也跟她分享相關備戰經驗，「她說不要給自己太大壓力，盡力表現就好。」

（記者羅志朋）

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