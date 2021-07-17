MLB》貝比魯斯後代也為大谷喝采 並點出兩大奇才共通點

大谷翔平。（今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平在大聯盟帶起的二刀流旋風，不只讓球迷為之瘋狂，就連貝比魯斯的後代也為他喝采；現年68歲的貝比魯斯孫子史帝文斯（Tom Stevens），除了讚嘆大谷的表現，也認為他喚醒新一代對貝比魯斯的重視。

「大谷目前在做的事情十分美好，因為這對棒球來說是很棒的。」史帝文斯日前在位於新罕布什爾州的家中接受《朝日新聞》訪問時，提及他對大谷目前貫徹二刀流的欣賞之情，也認為這對貝比魯斯也是很棒的事，「他正在做貝比並未完成的事。」

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貝比魯斯在1948年過世，史帝文斯則出生於他逝世的4年之後，他從小就從祖母克萊兒及母親茱莉亞口中，聽到許多關於祖父的豐功偉業。克萊兒是貝比魯斯的第二任妻子，史帝文斯對於祖父的記憶點之一則是，「從來沒有人能像他那樣打全壘打。」

但即便是對於貝比魯斯，二刀流仍是很沉重的負擔，他真正貫徹二刀流的球季只有在1919年，當年他轟出29發全壘打並拿下9勝。「如果二刀流是大谷想要做的事，他應該持續做下去。」史帝文斯說。

史帝文斯從未去現場看過比賽，但他一直關注大谷的表現，也認為大谷和貝比魯斯的共通點就是強力開轟，「大谷顯然很有力量，時常將球揮擊超過400英呎之遠，他不會轟出那種剛過全壘打牆的全壘打，就像貝比一樣。」

正因為大谷，史帝文斯認為許多人重燃起對棒球的興趣，也開始想去瞭解當年貝比魯斯的事蹟，「如果球迷上網搜尋貝比魯斯，並且開始閱讀他的故事，我實在是別無所求了。」史帝文斯表示他們一家都希望大谷的棒球生涯能夠發展順利，「我們希望他保持健康，並且達成一切他為自己設下的目標。」

貝比魯斯孫子史帝文斯。（取自朝日新聞）

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