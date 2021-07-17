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MLB》道奇首局灌5分寫紀錄 烏里耶斯奪本季最多第12勝

2021/07/17 14:11

道奇24歲左投烏里耶斯勇奪本季最多12勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場與洛磯交手，首局灌進5分奠定勝基，史密斯（Will Smith）單場雙安貢獻4分打點，道奇終場就以10：4擊敗洛磯，道奇24歲左投烏里耶斯（Julio Urias）進帳全聯盟最多的第12勝，再與小熊強投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）並列國聯勝投王寶座。

道奇首局靠著貝林傑（Cody Bellinger）在滿壘的2分打點中外野落地安打，以及泰勒（Chris Taylor）的3分砲取得5分領先，這也是道奇第23度單局灌進5分以上，追平2011年紅襪8月前的最多紀錄。

儘管道奇先發投手烏里耶斯獲得隊友的火力奧援，但他在3局下出現亂流，被克隆（C.J. Cron）的滿貫砲狙擊，洛磯也追到只差1分。不過，道奇隨後攻勢再起，史密斯4局上擊出帶有2分打點的中外野二壘安打擴大領先優勢，第5局滿壘再擊出帶有2分打點的左外野安打，單場雙安灌進4分打點，幫助道奇終場以10：4贏球。

烏里耶斯先發5.2局挨7安失4分，另有3次三振和1次保送，本季第12勝順利入袋；洛磯先發岡薩雷茲（Chi Chi González）主投4局被敲9支安打失7分，吞下本季第6敗。

史密斯單場雙安灌進4分打點。（美聯社）

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