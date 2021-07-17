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MLB》悶了大半場！大谷翔平9局適時一棒灌進2打點（影音）

2021/07/17 13:29

〔體育中心／綜合報導〕天使今在主場迎戰水手，日籍二刀流球星大谷翔平前4打數無安打，9局敲出帶有2分打點的安打，不過天使終場仍以5：6不敵水手。

天使先發希尼（Andrew Heaney ）今主投4局就失掉4分，包括3局挨了席格（Kyle Seager）一發兩分彈，。7局被調至牛棚的邦迪（Dylan Bundy）也挨了海尼格（Mitch Haniger）一支兩分砲，天使以1：6遙遙落後。

8局下，沃許（Jared Walsh）適時安打助隊追回一分，來到9局最後反攻，水手派出葛雷夫曼（Kendall Graveman）關門，他在兩出局後二三壘有人之下先被佛列契（David Fletcher）敲安掉分，天使追到3：6。

接著前四打席都無建樹的大谷翔平也終於甦醒，敲中外野方向平飛安打，一口氣送回壘上兩名跑者，助隊追到一分差眼看就要到手的勝利就要飛掉，水手決定換上席沃德（Paul Sewald）登板，他雖也被沃許敲安，讓追平分大谷翔平上到三壘，不過順利讓戈塞林（Phil Gosselin）敲出飛球遭接殺，水手終場就以一分差險勝。

總計大谷翔平今5打數一支安打，進帳2分打點，另外吞下2次三振，賽後打擊率2成78。

大谷翔平在9下敲出帶有2分打點的安打。（法新社）

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