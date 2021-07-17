東京奧運點將錄》桌球奪牌新希望 林昀儒3項拚佳績

林昀儒。（資料照，中華奧會提供）

林昀儒

生日:2001.8.17（19歲）

身高:174公分

體重:58公斤

啟蒙時間:國小三年級

生涯豐功偉業：

2019年T2鑽石聯賽冠軍

2019年捷克公開賽男單冠軍

2019年男子世界盃季軍

2021年WTT卡達挑戰賽亞軍



今年東京奧運在19歲小將林昀儒橫空出世下，繼莊智淵在2012年倫敦奧運勇奪男單第四名以來，本土球員最接近奧運獎牌的一次。

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世界排名第6的林昀儒，近幾年陸續打敗中國馬龍、樊振東、德國前球王奧恰洛夫、波爾及日本新星張本智和等世界頂尖高手，首度在奧運亮相的他，在男子團體、單打及今年新增的混雙都被評估具備奪牌實力。

尤其是率先登場的混雙，林昀儒和鄭怡靜自2019年合拍以來共奪下5座國際賽冠軍，包括今年三月WTT挑戰賽卡達站連兩站封王，世界排名躍居第一。

不過，國際桌總日前公布奧運種子排名，林鄭配僅列第三種子，排在中國許昕／劉詩雯及日本水谷隼／伊藤美誠之後，值得注意的是，林鄭配過去對上這兩組中、日組合還沒贏過，必須儘快找到破解之道。

由莊智淵、陳建安和林昀儒組成的台灣隊，在男團雖只名列第7種子，但除了牢不可破的中國隊，台灣隊和日本、南韓、德國等奪牌勁旅實力在伯仲之間，也有躋身前四的機會。

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