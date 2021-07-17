東奧》台灣代表團強力後盾 長庚運動醫學團隊伴隨出征

林瀛洲2018亞運擔任代表團隊醫。（長庚運動醫學團隊提供）





〔記者梁偉銘／台北報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，幾經波折距離7月23日東奧開幕，只剩倒數6天，為了照顧本屆共68名台灣國手，我國代表團聘請防疫協調官及4位專業醫師隨行，其中3人為長庚醫院主治醫師，也是上屆里約奧運醫療團隊班底，國際賽事經驗豐富，將協助選手們無後顧之憂安心備戰。

「我們當然希望每位選手都能以百分百狀態去和頂尖高手競技，並在運動最高殿堂兌現天賦，不辜負他們的汗水，是我們的使命。」長庚運動醫學團隊副主席林瀛洲，也是本屆東奧醫療團召集人，他表示，隨隊醫師除了針對傷病治療，同時盡力去了解選手狀況，給予心理支持，協助保持最佳競技狀態。

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同樣多次參與大型國際賽事的長庚運動醫學團隊副主席周文毅則說：「奪牌是選手也是國人的夢想，健康是夢想的前提，我們會為選手的健康做最嚴謹的把關。」

2016年成為史上最年輕奧運隨隊醫師出征里約，也是第一位中醫師擔任奧運隨隊醫師的高雄長庚醫院中醫部郭純恩表示，「疫情之下，我們的任務是保護選手及工作人員，我的角色在於以針灸、雷射針灸幫助選手的疲勞修復。」長期在國訓中心駐診，郭純恩深受國內運動員好評及信任，對於如何拿捏賽前跟賽間治療的劑量，有相當準確概念，也與頂尖選手們保持良好默契。「當選手知道來治療後不會痠軟無力，而是減少疼痛、更加快速地進入備戰狀況，他們自然就會更放心去準備跟發揮，因為累了、痠了，有我們在。」

周文毅2018亞運擔任代表團隊醫。（長庚運動醫學團隊提供）

醫師郭純恩以雷射針灸照顧空手道好手文姿云。（長庚運動醫學團隊提供）

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