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T1》球員加盟、選秀遭網路霸凌 聯盟呼籲球迷理性

2021/07/17 14:17

T1首季採指名制7/28辦選秀。（T1聯盟提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕國內T1新職籃聯盟表示，自宣布籌備以來，在官方平台和第三方論壇，都接收到各方熱愛籃球的朋友們指教。無論是對於不足之處的批評、或是衷心的建議，聯盟都樂見大家對 T1 討論。因為在宣布籌備以前，早已認知成立一個職業聯盟絕對不是件容易的事，有許多必須去克服的挑戰。

然而近期關注到在 T1 陸續發布球員加盟及選秀消息後，有球員因為 T1 而在網路上承受了許多抨擊，這件事絕非聯盟所願。所有已邁入或即將邁入職業聯賽的運動員，他們的成就和表現都是透過經年累月的練習和實戰而獲得的，他們的成就應該要獲得的是掌聲。T1 在此希望能傳達給廣大的球迷朋友們：「對於 T1 的任何批評或建議可以直接透過官方 FB、IG 粉絲專頁或是第三方論壇告訴我們，我們都將認真對待，因為這是我們督促自己不斷進步的力量。」

最後T1致所有相信著的球員們，以及仍在猶豫著是否要加入 T1 行列的球員們：「很抱歉讓大家剛踏出校園的時候就因為選秀而獲得到這樣的挑戰，但這是職業聯盟給你們的第一課，也請大家在面對大量的關注的時候，無論是批評還是褒獎，都要保持健康的心態並不忘初心，因為這是職業運動員的基本涵養。而對於所有在我們球隊、聯盟最不被看好的時候，仍願意相信T1的你們，我們不會忘記，我們一定會把這舞台搭建好，讓焦點在你們身上，讓榮耀回歸於你們，讓掌聲為你們而響。」

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