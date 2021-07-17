東奧》潘政琮英國公開賽未晉級 直飛日本為奧運高球備戰

潘政琮。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高爾夫男子四大賽之一的英國公開賽，台灣好手潘政琮次輪手感欠佳，僅打下1鳥、苦吞6柏忌，兩回合147桿無緣晉級，下週他將直接飛往日本，為東京奧運重頭戲備戰。因疫情順延一年的東奧將在7月23日開幕，男子高球賽事7月29日至8月1日進行。

旅美名將潘政琮此行首輪抓2鳥、吞3柏忌，以高於標準桿1桿的71桿作收，暫列74名；第2輪他仍陷低潮，捉鳥不成反而連拿柏忌，總計高於標準桿7桿已遭淘汰。結束英國公開賽後，小潘即將連續第2屆奧運代表台灣出擊，2016年里約他並列30，如今再戰五環殿堂，披上象徵榮耀的國家隊戰袍，令他相當興奮也充滿期待，並強調從小到大都是國家隊，尤其對運動員來說，能打奧運的次數有限，屆時將全力以赴爭取佳績。

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南非好手歐蘇森（Louis Oosthuizen）初登場挾低於標準桿6桿的64桿獨居第一，追平皇家聖喬治首輪最低桿成績後，隔日延續火燙狀態，抓4鳥、獵1鷹，僅16洞吞柏忌，不但65桿繳卡，兩輪129桿更締造英國公開賽36洞最低桿紀錄，持續獨走並領先第2的美國PGA錦標賽前冠軍科林森川（Collin Morikawa）2桿。

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