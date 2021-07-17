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中職》生子後氣勢旺 新手爸爸陳俊秀即將空降打擊王

2021/07/17 16:17

樂天桃猿陳俊秀。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳俊秀在復賽後有「生子後」的氣場加持，昨以3打數2安打讓打擊率重回4成，今天只要補足5個打席便能進入打擊排行榜，而且有機會空降打擊王。

陳俊秀於中職全面延賽的第2天升格當爸爸，講到兒Jason就笑得合不攏嘴，他表示，第一次當爸爸很開心也很緊張，感覺更有責任，「一開始什麼都不懂，一切都都還在學習。」

對於兒子Jason，陳俊秀覺得「狀況蠻穩定的」，他笑說，兒子個性溫和比較像他，只有肚子餓的時候會哭，「有一陣子很緊張，因為他怎麼都不哭，現在就是不要讓他餓到。」

陳俊秀開季才打2場就受傷，復賽前只出賽30場，打擊率0.400雖優於打擊王高國麟的0.386，礙於打席才124個無法進榜，復賽後他已出賽2場，打席來到132個，今天若有5次打擊機會就能進榜。

陳俊秀認為，快兩個月沒有比賽，對所有選手都是考驗，很高興可以維持狀況，「沒有特別去想會打怎樣，只希望健康出賽，每個打席都打出自己的要求。」

以昨役為例，復賽後首次面對徐若熙，陳俊秀就擊出有打點的二壘安打，他表示，延賽期間有針對速球練習，練習時一直揣摩比賽感覺，打擊方式也稍微改變。

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