中職Live》黃子鵬飆3上3下、龍無功而返 味全0：3樂天

第三局

3局上，黃子鵬再度讓味全龍打者三上三下。

第二局

2局下，度過首局亂流後林子昱回穩，2出局後雖然被郭永維敲出安打上壘，不過最後他讓林泓育站著不動吞K。

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2局上，換黃子鵬碰上小亂流，他先連續四壞保送赫雷拉、黃柏豪，林旺衛犧牲觸擊成功推進隊友上到二、三壘，不過蔣少宏揮棒落空吞K，林驛騰中外野飛球遭接殺，龍隊無功而返。

第一局（龍0：3桃猿）

1局下，林子昱開局小亂流，連續4顆壞球保送陳晨威，陳晨威盜壘失敗成第一個出局數，下棒郭永維敲出左外野安打，林泓育則是敲出左外野飛球出局，不過陳俊秀此時敲出安打上壘，朱育賢獲得觸身球保送形成滿壘，梁家榮打擊時球棒擦到龍隊捕手手套，主審認定妨礙打擊直接進壘，讓桃猿先破蛋，續佔滿壘，隨後邱丹敲出落點巧妙的安打，再送回2分，桃猿取得3：0領先龍隊。

1局上，黃子鵬首局用9顆球就解決陳品捷、李凱威和劉基鴻，漂亮送出三上三下。



雙方先發打序

味全龍

1 陳品捷 CF

2 李凱威 2B

3 劉基鴻 3B

4 赫雷拉 1B

5 黃柏豪 DH

6 林旺衛 RF

7 蔣少宏 C

8 林驛騰 LF

9 吳東融 SS

先發投手：林子昱

樂天桃猿

1 陳晨威 CF

2 郭永維 2B

3 林泓育 C

4 陳俊秀 1B

5 朱育賢 LF

6 梁家榮 3B

7 邱丹 RF

8 嚴宏鈞 C

9 馬傑森 SS

先發投手：黃子鵬

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