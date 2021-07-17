東奧》早有預謀！想留日本工作 烏干達舉重小將搭新幹線逃逸

20歲烏干達舉重小將塞奇特列科在房間留下紙條後就失聯逃逸。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，幾經波折即將在下週登場，然而烏干達代表團抵日後，不但傳出有團員確診消息，還有一名20歲的舉重選手在檢查前就失蹤，而他逃跑其實早有預謀，因為他臨走前曾在房間的字條透露自己想留在日本工作。

大阪府泉佐野市政府代表昨透露，一名在市內參與賽前集訓的烏干達代表團運動員，目前下落不明，據悉這名叫塞奇特列科（Julius Setitreco）的舉重選手今年20歲，昨他上午未接受原定檢測，工作人員聯繫不上下午前往房間確認，才發現人居然已經不見了，而他在房間留下紙條，表示「生活太困苦，想在日本工作」。

請繼續往下閱讀...

根據日本關西電視台指出，有目擊者透露，塞奇特列科曾在昨日早上6點半時從JR熊取站購買前往名古屋的新幹線車票，因此判斷他應該是去名古屋，據悉名塞奇特列科日前已經被評估無法出場比賽，本應和教練等相關人員在20日從返回烏干達，另外，烏干達代表團已有2人確診，故此失蹤選手讓日本民眾頗為擔憂。

而烏干達選手利用國際比賽機會逃走其實早有先例，2014年在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的大英國協運動會，就有數名烏干達橄欖球員在比賽結束後失蹤，隨後被發現在一家格拉斯哥修車廠工作，最終獲得難民身份，並加盟威爾斯（Wales）的橄欖球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法