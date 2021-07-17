中職Live》官大元滿壘危機安全下庄 象1：7悍將

第三局

3上，兄弟三上三上。

第二局（象1：7悍將）

2下，1出局後王正棠右外野二壘安，林益全打第一球敲安，悍將一三壘有人，高國麟保送，高國輝左外野清壘二壘安，象1：6悍將，兄弟換投：萊福力退場、官大元登板，張進德右外野飛球出局，二壘跑者推進到三壘，楊瑞承安打送回高國輝，象1：7悍將，高孝儀安打、申皓瑋保送攻佔滿壘，李宗賢左外野飛球出局，3出局。

2上，許基宏左外野全壘打，象1：3悍將，周思齊吞三振，陳文杰一壘平飛出局，岳東華保送，高宇杰吞K，3出局。

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第一局（象0：3悍將）

1下，1出局後林益全敲安上壘，高國麟中右外野深遠二壘安，高國麟連跑3個壘包回來得分，象0：1悍將，高國輝選保送，張進德內野飛球出局，楊瑞承獲保送，高孝儀中外野安打、悍將再得2分，象0：3悍將，申皓瑋投手前滾地球出局，3出局。

1上，王威晨左外野安打，江坤宇游擊滾地形成雙殺，陳子豪右外野安打，詹子賢游擊滾地球、游擊手傳二壘封殺跑者，3出局。

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨擊敗統一獅，復賽首戰旗開得勝，目前暫居5隊龍頭，今來到斗六球場交手富邦悍將，兄弟派出洋投萊福力，悍將則是土投游霆崴坐鎮。

萊福力本季成績1勝4敗、防禦率6.88，表現並不穩定，尤其今年碰上富邦悍將先發2場皆吞下敗投，對戰防禦率更高達10.13。

游霆崴本季先發4場，成績3勝1敗、防禦率5.19，其中2勝就來自中信兄弟，不過唯一1敗也是兄弟所賞，該役他僅投1局、狂失6分（5自責）承擔敗投，也是游霆崴最近一次對戰兄弟的成績。

中信兄弟先發打線：

1.王威晨 3B

2.江坤宇 SS

3.陳子豪 RF

4.詹子賢 LF

5.許基宏 1B

6.周思齊 DH

7.陳文杰 CF

8.岳東華 2B

9.高宇杰 C

先發投手：萊福力

富邦悍將先發打線：

1.王正棠 2B

2.林益全 1B

3.高國麟 LF

4.高國輝 DH

5.張進德 C

6.楊瑞承 3B

7.高孝儀 RF

8.申皓瑋 CF

9.李宗賢 SS

先發投手：游霆崴

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