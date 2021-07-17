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棒球》啤酒之夜變調！球員、觀眾爆衝突 網嘆：永遠學不乖（影音）

2021/07/17 18:27

〔體育中心／綜合報導〕啤酒之夜變調！昨美國獨立聯盟的比賽，因看台上的觀眾向球員扔啤酒，導致球員衝到觀眾席與球迷發生衝突，場面相當混亂。

根據《紐約郵報》指出，昨獨立聯盟Frontier League的其中一場比賽，由紐澤西豺狼隊（New Jersey Jackals）交手蘇塞克斯縣礦工隊（Sussex County Miners），現場舉辦1美元啤酒之夜，未料竟會演變成一場衝突。

文中描述，有球迷向豺狼隊休息室的球員扔啤酒後，球員大為光火，衝到觀眾席與球迷理論，比賽也中斷下來，一名身穿紅衣的豺狼隊人員，更站在看台上和球迷發生激烈口角，最終靠著2名豺狼隊球員才將他帶離觀眾席。

昨美國獨立聯盟的比賽，因看台上的觀眾向球員扔啤酒，導致發生衝突。（圖片截圖自影片）

從網路上貼出的現場影片來看，衝突發生當下，兩隊球員都堵在觀眾席，也有球員試著阻止紛爭，場面相當混亂，咆哮聲不斷，也可以聽到有人大喊「離開」、「停下來」。

最終衝突平息後，據報導表示，有一些球迷遭逐出場，也有球迷遭到逮捕，比賽恢復進行，終場礦工隊15：14擊敗豺狼隊。文末寫道，影片在網路上轉傳後，有試圖聯繫豺狼隊，但該球團沒有任何回應。

對於發生衝突事件，有網友表示：「帶孩子去看棒球是一件非常有趣的事，很慚愧看到這種情況發生」，有也人提到大聯盟因啤酒之夜衍生的著名衝突事件：Ten Cent Beer Night，指出辦這種啤酒之夜根本就是壞主意：「永遠學不乖」、「根本不會有好下場」。

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