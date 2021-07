NBA》巫師即將敲定新主帥！由名人堂傳奇之子接掌

安賽爾德(左)。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕據《美聯社》報導,巫師有望與金塊助教W.安賽爾德(Wes Unseld Jr.)達成協議,為華盛頓下一賽季執掌兵符。

此外,《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)也跟進爆料,稱安賽爾德已完成與巫師為期兩天的面試,雙方也正進行合約協商,且預計即很快就能看到結果。

而前主帥布魯克斯(Scott Brooks)也在本季系列賽首輪遭七六人淘汰後,結束五年任期,正式和巫師分道揚鑣。

安賽爾德曾在2005-11賽季任職巫師助教,接著分別在勇士、魔術、金塊任職助理教練。而上賽季隨著金塊主帥馬龍(Michael Malone)的領導下,升職為副教練。

值得一提的是,安賽爾德的父親是子彈隊(巫師前身)傳奇名將,1969年一舉拿下新人王以及例行賽MVP獎項,並於1978年勇奪總冠軍,且贏得了總決賽MVP殊榮。不過於2020年與世長辭,享年74歲。

