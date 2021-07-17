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MLB》40000人狂噓一個人！洋基「8億男」引爆主場怒火

2021/07/17 19:03

史坦頓。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基主場迎戰紅襪，擔任第二棒指定打擊的「怪力男」史坦頓全場4打數無安打慘吞3K，遭到全場4萬多名洋基迷狂噓，在尷尬之中以0：4遭世仇完封。

紐約媒體《NJ.com》報導指出，被三振的史坦頓聽到了全場40130名觀眾的憤怒，全都對他發出噓聲。

史坦頓今天首打席敲出「5-4-3」的雙殺打，接著4、6、8局全都吞下三振，第6局被K之後全場發出噓聲，第8局又被三振後噓聲更大，史坦頓低著頭走回休息室。

史坦頓本季出賽70場，OPS為.836，打擊率為.266，另有15轟和42分打點，從他2018年轉來洋基至今每年表現穩定下滑，加上本季年薪2900萬美元（約新台幣8億），與洋基到2027年還剩下1.79億美元合約要走。

史坦頓過去兩季僅出賽18場和23場，本季雖是相對健康的賽季，在球隊90場中出賽70場，然而成績並不符薪水，尤其是在對上世仇紅襪的比賽22打數只有3安打，沒有開轟還吞13K。

受疫情影響，洋基此役有包含「法官」賈吉在內6人不能上場，而鑒於史坦頓的低迷，洋基本季對戰紅襪苦吞7連敗一勝難求，戰績已經跌到美東第四名，落後紅襪9場，難怪洋基球迷如此生氣。

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