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東奧》選手村爆首例確診 台灣3項目運動員不會住那

2021/07/17 18:53

東京奧運選手村爆出確診。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運開幕在即，我國代表團先遣部隊已在14日抵達東京，除確認選手村狀況，裝備領取、交通路線勘查等相關作業，迎接19日啟程的台灣代表隊，盼作為選手拚佳績的最佳後盾。

為因應嚴峻疫情，東奧比賽和訓練都採「泡泡模式」進行，並訂定眾多防疫規範，日前已隨先遣部隊抵日的中華奧會副秘書長吳國譽提到，光篩檢及入境就耗費近3小時，其中篩檢得收集至少1.5毫升唾液，已紀錄入境相關流程及交通動線，讓台灣代表隊參考。

台灣代表隊預計19日從松山機場，以包機方式前往東京，這次入住的選手村被安排在與塞爾維亞和斯洛維尼亞等國同一棟，至於羽球、射擊、高爾夫等3種運動，因比賽場地太遠，搭車需耗費逾半小時，體育署在2019年就已規劃另租飯店，不用往返選手村。

由於東京疫情有升溫跡象，選手村內今更爆發首起確診案例，不過，該名確診人員為工作人員，而非參賽選手，目前該人員已遭到隔離。

3項目原本因交通時間選擇村外的飯店，現在看來也盡可能避免群聚風險，入住選手包括羽球球后戴資穎、周天成、王子維、王齊麟、李洋，高球潘政琮、徐薇淩、李旻，射擊田家榛、吳佳穎、楊昆弼、呂紹全、林穎欣。

先遣部隊也陸續至飯店進行相關作業確認，吳國譽表示，選手村外的飯店都是經由大會認證，且也都採泡泡模式，皆按照官方要求。

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