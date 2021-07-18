奧運》百米爭奪戰好激烈 閃電波爾特卻不看好牙買加同胞奪牌

波爾特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕3連霸得主「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）退休後，東京奧運田徑男子100公尺、200公尺的飆速戰場形成百家爭鳴局面，不過近日他在接受訪問時卻大嘆，他的牙買加同胞們這次在東京奧運田徑場上處境恐怕會很艱難。

33歲的波爾特主宰男子100、200公尺戰場多年，且在奧運殿堂更狂掃8面金牌，生涯百米最佳成績為2009年德國柏林世錦賽的9秒58；200公尺最佳為19秒19，都已經11年無人能破，至今還是世界紀錄，而牙買加男子田徑隊在他的帶領下從2008年到2016年三屆奧運，共贏得了9枚金牌。

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即使牙買加女子田徑隊的選手在這屆奧運看起來仍相當有競爭力，但波爾特卻認為男子隊的選手這次可能會相當掙扎。

「嗯，這一點真的很令人失望，」波爾特告訴《路透社》，「我覺得過去幾屆奧運我們有很多很有天賦的男隊員，但我很清楚我們所處的位置，世界上大部分地區都已經領先我們，這真的讓我感到困擾，空有天賦是沒有用的，你還必要認真訓練。」

截至目前，牙買加男子100公尺的最好成績是由牙買加小將布雷克（Yohan Blake）創造9秒95，除此之外，沒有任何一位牙買加男選手能跑進10秒內，因此波爾特的這番言論也受到前4屆奧運銀牌得主博爾頓（Ato Boldon）認同，「我看不到牙買加男子100公尺、200公尺或400公尺中有任何奪牌的機會。」

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