東京奧運點將錄》二度叩關奧運 魏均珩要突破自我

魏均珩。（資料照，記者陳志曲攝）

魏均珩

生日：1994.7.6（27歲）

身高：180公分

體重：74公斤

啟蒙時間：小學3年級

生涯豐功偉業：

2015年世大運男子團體銀牌、混雙銀牌

2015年亞錦賽混雙金牌、男子團體銅牌

2017年世錦賽男子個人銀牌

2018年亞運男子團體金牌

2019年世大運男子團體銀牌、混雙金牌

魏均珩是這次台灣射箭隊唯一有奧運經驗的男子選手，這次他將成為精神領袖，目標突破自我，攜手隊友拚佳績。

從小就喜歡運動的魏均珩，籃球、羽球等球類項目都愛，但因就讀的國小有射箭隊，就一頭栽進射箭的懷抱，他最愛拉弓射中靶心的成就感，也能幫助他修身養性。

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2015年南韓光州世大運，魏均珩首度踏上國際舞台就拿下男團、混雙銀牌，同年亞錦賽更在混雙擊敗南韓奪金、男團鍍銅，繳出斐然戰果的他成為國家隊固定班底，2018年雅加達亞運他與湯智鈞、羅偉旻射落強敵南韓，替台灣隊射下首面男團金牌。

這次2度站上奧運舞台，27歲的魏均珩將攜手22歲鄧宇成和20歲湯智鈞出擊，他笑說，不會因為年紀較大就把自己當「老大哥」，而是每次都像是第一次比賽，每一支箭都是用盡全心全力射出，目標突破自己，自然會迎來佳績。（記者吳孟儒）

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