晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東京奧運點將錄》二度叩關奧運 魏均珩要突破自我

2021/07/17 19:40

魏均珩。（資料照，記者陳志曲攝）

魏均珩

生日：1994.7.6（27歲）

身高：180公分

體重：74公斤

啟蒙時間：小學3年級

生涯豐功偉業：

2015年世大運男子團體銀牌、混雙銀牌

2015年亞錦賽混雙金牌、男子團體銅牌

2017年世錦賽男子個人銀牌

2018年亞運男子團體金牌

2019年世大運男子團體銀牌、混雙金牌

魏均珩是這次台灣射箭隊唯一有奧運經驗的男子選手，這次他將成為精神領袖，目標突破自我，攜手隊友拚佳績。

從小就喜歡運動的魏均珩，籃球、羽球等球類項目都愛，但因就讀的國小有射箭隊，就一頭栽進射箭的懷抱，他最愛拉弓射中靶心的成就感，也能幫助他修身養性。

2015年南韓光州世大運，魏均珩首度踏上國際舞台就拿下男團、混雙銀牌，同年亞錦賽更在混雙擊敗南韓奪金、男團鍍銅，繳出斐然戰果的他成為國家隊固定班底，2018年雅加達亞運他與湯智鈞、羅偉旻射落強敵南韓，替台灣隊射下首面男團金牌。

這次2度站上奧運舞台，27歲的魏均珩將攜手22歲鄧宇成和20歲湯智鈞出擊，他笑說，不會因為年紀較大就把自己當「老大哥」，而是每次都像是第一次比賽，每一支箭都是用盡全心全力射出，目標突破自己，自然會迎來佳績。（記者吳孟儒）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。