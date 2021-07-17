東奧》選手村南韓反日標語惹議 國際奧會出面調解

南韓代表團被迫撒下選手村內醒目「反日標語」，日本也不得在場館祭出象徵軍國主義的「旭日旗」。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，幾經波折即將登場前夕，心結頗深的韓、日兩國，檯面下戰火提前點燃，南韓代表團被迫撒下選手村內醒目「反日標語」，日本也不得在場館祭出象徵軍國主義的「旭日旗」，暗中較勁引發熱議。

距離7月23日東奧開幕，只剩倒數6天，據《東京體育》、《韓國日報》等外媒報導，7月14日入住奧運選手村的南韓代表團運動員，房間外頭懸掛一條橫幅，上面引用「壬辰倭亂」抵抗日本侵略者李舜臣名言所改編的話「今臣尚存5000萬國民支持！」除了激勵士氣，更帶有挑釁意味，7月16日國際奧會（IOC）官員已出面要求撒下，理由是違反《奧林匹克憲章》第50條，即奧運期間禁止包括體育場館內任何地點進行政治、宗教或種族宣傳。

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對此南韓代表團表達強烈不滿，甚至反批日本右翼極端組織經常在賽場懸掛「旭日旗」，但基於尊重地主，仍於7月17日拿掉「反日標語」，改以朝鮮虎圖騰的「老虎下山」取代，而國際奧會也允諾，屆時所有場館不會出現具爭議的旭日旗，儘管雙方各退一步，接下來恐怕還有更多紛擾爆點，雙方恐難善了。

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