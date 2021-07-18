NBA》超猛女球迷！ 單挑前湖人冠軍後衛竟平手收場（影音）

Quinn Cook and this fan went bucket-for-bucket at the mall



（via sole.resell/IG） pic.twitter.com/8r3PaQkQx8 — Bleacher Report （@BleacherReport） July 16, 2021

〔體育中心／綜合報導〕高手真的在民間！一名女球迷與NBA2冠後衛庫克（Quinn Cook）比賽定點投籃，結果居然平手收場，影片在網路上引起熱議。

根據《Bleacher Report》上傳的影片，指出庫克在一家商場與一位女球迷比拚10顆定點投籃，這是籃球中常見的趣味競賽，雖然不是正規場地，但這種比賽對NBA球員來說幾乎是小菜一碟，只見庫克展現百分百命中率，沒投失任何一球。

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庫克。（資料照，USA TODAY Sports）

但令人驚訝的地方在於，這位名叫Alie的女球迷也展現驚人準度，而且不能錯失任何一球的她，過程相當沉穩，可說是游刃有餘，還有餘力向庫克講些「垃圾話」，最終她也10投10中，兩人比賽平手坐收，影片在網路上吸引破25萬人次收看。

28歲的庫克，曾在2018、2020年隨勇士、湖人奪下冠軍，本季原先效力湖人，遭釋出後轉戰騎士，但也僅出賽7場比賽，生涯場均拿下6.4分、1.7籃板、1.6助攻。

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