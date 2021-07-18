晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》超猛女球迷！ 單挑前湖人冠軍後衛竟平手收場（影音）

2021/07/18 06:55

〔體育中心／綜合報導〕高手真的在民間！一名女球迷與NBA2冠後衛庫克（Quinn Cook）比賽定點投籃，結果居然平手收場，影片在網路上引起熱議。

根據《Bleacher Report》上傳的影片，指出庫克在一家商場與一位女球迷比拚10顆定點投籃，這是籃球中常見的趣味競賽，雖然不是正規場地，但這種比賽對NBA球員來說幾乎是小菜一碟，只見庫克展現百分百命中率，沒投失任何一球。

庫克。（資料照，USA TODAY Sports）

但令人驚訝的地方在於，這位名叫Alie的女球迷也展現驚人準度，而且不能錯失任何一球的她，過程相當沉穩，可說是游刃有餘，還有餘力向庫克講些「垃圾話」，最終她也10投10中，兩人比賽平手坐收，影片在網路上吸引破25萬人次收看。

28歲的庫克，曾在2018、2020年隨勇士、湖人奪下冠軍，本季原先效力湖人，遭釋出後轉戰騎士，但也僅出賽7場比賽，生涯場均拿下6.4分、1.7籃板、1.6助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。